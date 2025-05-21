Легенда из камня: обновлённая версия Castle of Heart выйдет этим летом на консолях и ПК

Castle of Heart: Retold — обновлённая версия приключенческого экшена от студии 7LEVELS, анонсирована для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК (Steam). Игра поступит в продажу уже этим летом и предложит игрокам заново открыть древнеславянскую легенду.

В Castle of Heart: Retold вас ждёт улучшенный сюжет, переработанный геймплей и современное визуальное оформление. Игрокам предстоит взять на себя роль Сварана — проклятого воина, чьё тело постепенно превращается в камень. Остановитесь — и потеряете конечности, а вместе с ними — возможность сражаться.

Сразитесь с армией слуги Чернобога, чтобы спасти жрицу богини Мокошь и освободить земли от тирании. Путешествуйте по четырём атмосферным славянским регионам, сражайтесь с упырями, хордами и водниками. Используйте десятки видов оружия — от факелов и копий до арбалетов.

Игра обзавелась полностью переписанным сценарием, улучшенной анимацией, ремикшированной музыкой, переработанными боями и плавным управлением. Это не просто переиздание — это полноценный пересказ знакомой истории.