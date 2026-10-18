Авторы Castlevania Belmont's Curse внедрили знаменитый Konami Code для разблокировки ретро-скина

Недавно вышедшая игра из серии Castlevania уже успела получить теплый прием от игроков в Steam. Помимо обновленного геймплея и увлекательной охоты на вампиров, кое-что особенно привлекает внимание: разработчики добавили в тайтл легендарный пасхальный «Konami Code», что сразу заметило игровое сообщество.

В Castlevania Belmont’s Curse этот секретный чит-код отвечает за кастомизацию. Его активация позволяет мгновенно получить показанный на изображении выше скин, который меняет внешний вид Роуз и полностью воссоздает образ Сони Бельмонт из классической ретро-игры Castlevania Legends 1997 года.

Для активации бонуса не требуется выполнять сложные внутриигровые квесты. Достаточно на главном экране перейти в раздел «Титры» и ввести строго определенную последовательность команд, которая зависит от выбранной платформы:

Xbox / Nintendo: Вверх, Вверх, Вниз, Вниз, Влево, Вправо, Влево, Вправо, B, A.

Вверх, Вверх, Вниз, Вниз, Влево, Вправо, Влево, Вправо, B, A. PlayStation 5: Вверх, Вверх, Вниз, Вниз, Влево, Вправо, Влево, Вправо, X, O.

Вверх, Вверх, Вниз, Вниз, Влево, Вправо, Влево, Вправо, X, O. ПК (клавиатура): W, W, S, S, A, D, A, D, Shift, Пробел.

После правильного ввода игра автоматически вернет пользователя на главный экран и выведет уведомление об успешной разблокировке облика. Подобные ретро-пасхалки не только отдают дань уважения корням франшизы, но и приятно радуют фанатов старой школы.