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Castlevania: Belmont's Curse 15.10.2026
Экшен, Ролевая
5.4 49 оценок

Бельмонты отправляются в пылающий Париж - новый трейлер Castlevania: Belmont's Curse подтвердил выход на консолях

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Компания Konami представила релизный трейлер Castlevania: Belmont’s Curse — новой части знаменитой серии о противостоянии клана Бельмонтов и сил тьмы. Действие игры разворачивается в средневековом Париже, охваченном огнем и нашествием чудовищ.

События начинаются в 1499 году, когда на улицах французской столицы внезапно появляются жуткие создания. Тревожный звон колоколов возвещает о надвигающейся катастрофе, а из возвышающегося над городом замка продолжают выходить новые монстры.

На защиту Парижа отправляется Тревор Бельмонт, легендарный охотник на вампиров, сумевший одолеть самого Дракулу. Вместе с ним сражается его дочь Роза Бельмонт, которой предстоит сыграть ключевую роль в новой истории. Вооружившись знаменитым освященным кнутом Vampire Killer, герои вступают в бой с порождениями тьмы.

Однако вскоре Роза оказывается втянута в мрачный заговор, скрывающийся за происходящими событиями. Ей предстоит раскрыть тайну нашествия чудовищ и попытаться спасти Париж от полного уничтожения.

Релиз Castlevania: Belmont’s Curse назначен на 15 октября 2026 года. Разработчики также объявили об открытии предварительных заказов.

Консоли 3 Трейлеры 8
10
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