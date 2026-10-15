Бельмонты отправляются в пылающий Париж - новый трейлер Castlevania: Belmont's Curse подтвердил выход на консолях

Компания Konami представила релизный трейлер Castlevania: Belmont’s Curse — новой части знаменитой серии о противостоянии клана Бельмонтов и сил тьмы. Действие игры разворачивается в средневековом Париже, охваченном огнем и нашествием чудовищ.

События начинаются в 1499 году, когда на улицах французской столицы внезапно появляются жуткие создания. Тревожный звон колоколов возвещает о надвигающейся катастрофе, а из возвышающегося над городом замка продолжают выходить новые монстры.

На защиту Парижа отправляется Тревор Бельмонт, легендарный охотник на вампиров, сумевший одолеть самого Дракулу. Вместе с ним сражается его дочь Роза Бельмонт, которой предстоит сыграть ключевую роль в новой истории. Вооружившись знаменитым освященным кнутом Vampire Killer, герои вступают в бой с порождениями тьмы.

Однако вскоре Роза оказывается втянута в мрачный заговор, скрывающийся за происходящими событиями. Ей предстоит раскрыть тайну нашествия чудовищ и попытаться спасти Париж от полного уничтожения.

Релиз Castlevania: Belmont’s Curse назначен на 15 октября 2026 года. Разработчики также объявили об открытии предварительных заказов.