Castlevania: Belmont's Curse не является игрой в жанре roguelike или roguelite, несмотря на разработчика Dead Cells

На последней презентации State of Play было представлено множество игр, которые вызвали ажиотаж в интернете, и среди них было возвращение Castlevania в виде Belmont’s Curse. Двумерное возрождение классической серии произойдёт благодаря разработчикам Dead Cells, что одновременно захватывающе и, возможно, немного тревожно для тех, кто надеется на более линейную игру.

Благодаря публикации The Verge, Konami официально уточнила, что Castlevania: Belmont’s Curse не является roguelike или roguelite ни в каком виде.

Томми Уильямс, глава отдела коммуникаций Konami в Северной и Южной Америке, в интервью The Verge заявил:

Castlevania: Belmont’s Curse — это двухмерная игра в жанре экшен-исследование, где игроки могут свободно исследовать обширные, тщательно проработанные карты. Это не roguelike или roguelite.

Castlevania: Belmont’s Curse выйдет на PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch и ПК позже в этом году.