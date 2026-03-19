Castlevania: Belmont's Curse покажут на Triple-i Initiative Showcase 9 апреля

Анонс 2D-экшен-платформера Castlevania: Belmont’s Curse вызвал большой ажиотаж, однако отсутствие конкретных сроков выхода остается главным поводом для беспокойства. С момента релиза последней полноценной части серии прошло немало времени, и для преданных фанатов это ожидание стало настоящим испытанием.

Ситуация прояснится благодаря инди-презентации The Triple-i Initiative, где запланирован новый показ игры. Трансляция начнется 9 апреля 2026 года в 19:00 по московскому времени на YouTube и Twitch.

В рамках 45-минутной программы, подготовленной студией Evil Empire, представят более 35 игр, включая долгожданную Castlevania: Belmont’s Curse. Организаторы обещают максимально сжатый и информативный формат без рекламы и лишних пауз — только новые геймплейные кадры, мировые премьеры и официальные даты релизов.