Castlevania: Belmont's Curse получила высокие оценки - критики хвалят сражения и атмосферу, но ругают нехватку новизны

Castlevania: Belmont’s Curse возвращает серию к двухмерным приключениям с готической атмосферой, сложными противниками и исследованием запутанных локаций. Первые обзоры оказались преимущественно положительными: журналисты хвалят боевую систему, художественный стиль и платформинг, однако отмечают, что знакомая формула не всегда предлагает достаточно свежих идей на фоне современных метроидваний.

Одну из самых высоких оценок поставил Game Informer — 9,25 балла из 10. Обозреватель выделил напряжённые сражения, зрелищных боссов и разнообразие оружия, реликвий и магических карт. Дополнительным достоинством стали контрольные точки, позволяющие повторять сложные испытания без чрезмерно утомительного возвращения к месту неудачи. Журналисты также похвалили исследование мира: новые способности открывают дополнительные маршруты и позволяют находить секреты в уже посещённых локациях.

TechRadar отметил динамичность боёв, выразительную графику и верность духу Castlevania. VGC, в свою очередь, обратил внимание на визуальный стиль и музыку, сочетающую новые композиции со знакомыми мелодиями серии. При этом издание оценило игру лишь на 3 балла из 5, посчитав, что за годы отсутствия франшизы жанр успел заметно развиться, а Belmont’s Curse не всегда соответствует современным стандартам оригинальности.

Среди других претензий — неравномерный темп приключения и спорная сложность отдельных эпизодов. The Guardian похвалил необычные головоломки и некоторые особенно изобретательные участки, но указал, что они соседствуют с менее интересными локациями и однообразными столкновениями. TechRadar также сообщил о графических и звуковых ошибках, непростом начале и поверхностном раскрытии сюжета.

События игры разворачиваются в Париже, охваченном демоническим нашествием. Главная героиня — Роуз Бельмонт, представительница знаменитого семейства охотников на вампиров. По первым отзывам, её приключение удалось прежде всего как атмосферное возвращение к классической формуле, хотя не все элементы выдерживают одинаково высокий уровень качества.

На 13 октября Castlevania: Belmont’s Curse получила 86 баллов на Metacritic и 88 баллов на OpenCritic, а 92% критиков рекомендовали игру. Релиз состоится 15 октября 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Над проектом работают Evil Empire и Motion Twin при участии Konami.

Судя по первым оценкам, Castlevania возвращается удачно, но не претендует на безоговорочное лидерство в жанре. Для поклонников серии это повод вновь отправиться на охоту за нечистью, тогда как любителям метроидваний, ожидающим смелых экспериментов, стоит учитывать замечания критиков.