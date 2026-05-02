Castlevania: Belmont's Curse - результат одобрения Konami идей Evil Empire, в которые не верили даже сами авторы

Передача классических франшиз AAA-издателями независимым студиям становится общепринятой практикой, и анонс Castlevania: Belmont’s Curse — пожалуй, самый воодушевляющий тому пример. Однако для команды Evil Empire это стало неожиданностью: студия была уверена, что Konami не одобрит даже их первоначальную идею для DLC к Dead Cells.

Операционный директор студии Бенджамин Лолан признается: «Я помню, как говорил себе: „Это слишком масштабно. Они никогда не согласятся“». Первоначальный запрос был крайне скромным: разработчики хотели лишь добавить в игру скин Алукарда или новое оружие-рапиру. Однако Konami сама предложила полноценное партнерство: «Они сказали: „Давайте сделаем это, а не хотите ли вы также заняться следующей игрой серии Castlevania?“».

Успех переговоров Лолан резюмирует так: «Иногда нужно просто задать вопрос, и ответ может вас удивить». Этот случай, как и коллаборация Palworld с Terraria, доказывает — достаточно проявить смелость, чтобы получить неожиданное «да» даже от гигантов индустрии.