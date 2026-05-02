Castlevania: Belmont's Curse - результат одобрения Konami идей Evil Empire, в которые не верили даже сами авторы

Передача классических франшиз AAA-издателями независимым студиям становится общепринятой практикой, и анонс Castlevania: Belmont’s Curse — пожалуй, самый воодушевляющий тому пример. Однако для команды Evil Empire это стало неожиданностью: студия была уверена, что Konami не одобрит даже их первоначальную идею для DLC к Dead Cells.
Операционный директор студии Бенджамин Лолан признается: «Я помню, как говорил себе: „Это слишком масштабно. Они никогда не согласятся“». Первоначальный запрос был крайне скромным: разработчики хотели лишь добавить в игру скин Алукарда или новое оружие-рапиру. Однако Konami сама предложила полноценное партнерство: «Они сказали: „Давайте сделаем это, а не хотите ли вы также заняться следующей игрой серии Castlevania?“».
Успех переговоров Лолан резюмирует так: «Иногда нужно просто задать вопрос, и ответ может вас удивить». Этот случай, как и коллаборация Palworld с Terraria, доказывает — достаточно проявить смелость, чтобы получить неожиданное «да» даже от гигантов индустрии.
А че на мегадрайв выйдет?))
Мне вот что интересно. Сегодня ты маленькая студия, сделавшая относительно большой хит. А кто ты завтра? Раньше такие становились крупными разработчиками или издателями и до сих пор надменно над златом чахнут. Настоящее по большей части и будущее уже за инди, но в каком виде? Так же доедать крохи со стола корпораций? Ну, как крохи. Крохи едят разработчики больших контор, доедая за топ манагерами, когда как соло индюк иногда способен себе такой каравай накурлыкать, что не то что разработчики, но и топ манагеры напрягутся. Но это редкость, к сожалению.