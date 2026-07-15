Castlevania: Belmont's Curse выйдет на Nintendo Switch одновременно с другими платформами 15 октября

Издательство Konami и студия Evil Empire анонсировали расширение списка платформ для своего грядущего приключенческого экшена Castlevania: Belmont's Curse. Как стало известно из сегодняшних публикаций в X (Twitter), 15 октября игра выйдет не только на PC, PS5 и Xbox Series S|X, но и на Nintendo Switch.

Проект станет 26-й по счету частью знаменитой франшизы. Сюжетная линия перенесет игроков в 1499 год — спустя более двадцати лет после финала Castlevania III: Dracula’s Curse и Castlevania: Curse of Darkness.

Главной героиней станет Роуз Бельмонт, дочь легендарного охотника на вампиров Тревора Бельмонта и волшебницы Сифы Бельнадес. Ей предстоит исследовать таинственный замок, который внезапно материализовался в самом центре Парижа.