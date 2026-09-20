Демо Castlevania: Belmont's Curse с первой главой и переносом прогресса выйдет 1 октября

Konami открывает сезон Хэллоуина досрочно: уже 1 октября игроки смогут бесплатно опробовать Castlevania: Belmont's Curse. Демоверсия содержит первую главу игры, а сохранения переносятся в полную версию — при условии, что покупка совершена на той же платформе, где проходили демо. Konami отмечает, что некоторые функции и контент в демо могут быть ограничены.

По данным издателя, на ПК, PS5 и Xbox Series X|S игра работает с частотой 60 кадров в секунду. Базовая версия для Nintendo Switch выдаёт 30 fps. Информации о возможном порте на Nintendo Switch 2 пока нет — хотя, учитывая жанр метроидвании, такая версия выглядела бы логично.

Belmont's Curse создаётся для любителей метроидваний, но в первую очередь — для тех, кто ещё не знаком с Castlevania. Разработчики подчёркивают, что игра не будет «простой или лёгкой»: игрокам предстоит «находить радость в трудностях». В игре появится Дракула из сериала Netflix, а также ещё одна звезда оттуда.

Если вы хотите узнать больше до выхода демо, Konami провела продолжительную прямую трансляцию с Tokyo Game Show 2026, посвящённую подробному обзору Belmont's Curse. Запись доступна на официальных каналах компании.

Belmont's Curse обещает стать заметным событием для поклонников жанра — и, возможно, скрасить ожидание выхода дополнения Sea of Sorrow для Hollow Knight.

Полноценный релиз Belmont's Curse состоится 15 октября на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.