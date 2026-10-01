Демоверсия Castlevania: Belmont's Curse стала доступна на ПК и консолях

Konami объявила о выходе демоверсии Castlevania: Belmont's Curse — ровно за две недели до релиза полной игры. Пробная версия позволяет игрокам заранее начать новое приключение, созданное в сотрудничестве со студиями Evil Empire и Motion Twin; также предусмотрена возможность переноса сохранений, благодаря чему прогресс можно будет продолжить в финальной версии игры.

По сюжету, в 1499 году Париж погружается в хаос: из теней начинают появляться чудовищные создания. Тревор Бельмонт — герой, ранее победивший Дракулу, — выходит на пылающие улицы вместе со своей дочерью Роуз Бельмонт; оба они вооружены легендарным священным кнутом «Убийца вампиров».

Ситуация осложняется, когда Роуз оказывается втянута в мрачный заговор, связанный с замком и силами, разрушающими город. Дальнейшее развитие событий будет посвящено раскрытию тайны происходящего и попыткам предотвратить гибель Парижа.

Выход Castlevania: Belmont's Curse запланирован на 15 октября 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (в Steam и Microsoft Store). Версия для Nintendo Switch выйдет позднее в том же 2026 году.