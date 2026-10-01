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Castlevania: Belmont's Curse 15.10.2026
Экшен, Ролевая
5.4 36 оценок

Демоверсия Castlevania: Belmont's Curse стала доступна на ПК и консолях

monk70 monk70

Konami объявила о выходе демоверсии Castlevania: Belmont's Curse — ровно за две недели до релиза полной игры. Пробная версия позволяет игрокам заранее начать новое приключение, созданное в сотрудничестве со студиями Evil Empire и Motion Twin; также предусмотрена возможность переноса сохранений, благодаря чему прогресс можно будет продолжить в финальной версии игры.

По сюжету, в 1499 году Париж погружается в хаос: из теней начинают появляться чудовищные создания. Тревор Бельмонт — герой, ранее победивший Дракулу, — выходит на пылающие улицы вместе со своей дочерью Роуз Бельмонт; оба они вооружены легендарным священным кнутом «Убийца вампиров».

Ситуация осложняется, когда Роуз оказывается втянута в мрачный заговор, связанный с замком и силами, разрушающими город. Дальнейшее развитие событий будет посвящено раскрытию тайны происходящего и попыткам предотвратить гибель Парижа.

Выход Castlevania: Belmont's Curse запланирован на 15 октября 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (в Steam и Microsoft Store). Версия для Nintendo Switch выйдет позднее в том же 2026 году.

Трейлеры 7
19
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
EmotionalHarvard

Чет не воодушевило пока что, очень сильно "пахнет" последними частями принца персии.