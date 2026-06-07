"Гравитация, прыжки по картинам и скорость": новый трейлер и дата релиза метроидвании Castlevania: Belmont's Curse

Ввыставка Xbox Games Showcase 2026 подарила превосходный подарок ценителям классики в честь знакового события — ровно к 40-летию культовой вампирской франшизы компания Konami опубликовала полноценный трейлер своего 2D-экшена Castlevania: Belmont’s Curse.

Проект является совместным детищем авторов из самой Konami, а также тандема знаменитых инди-студий Evil Empire и Motion Twin, подаривших геймерам мировой хит Dead Cells. Этот союз явно обещает обеспечить геймплей с непревзойденной маневренностью и свободой действий для франшизы.

Действие Belmont’s Curse разворачивается спустя 23 года после финала третьей классической игры Dracula's Curse. В центре сюжета — история взросления и становления юного отпрыска легендарной семьи и клана охотников Бельмонтов.

Показанный в трейлере геймплей обещает вернуть всё, за что фанаты обожают поджанр «метроидвании»: на кадрах была продемонстрирована поистине монструозная и плотная 2D-карта лабиринтов Дракулы. Боевая механика хлыста выглядит максимально отзывчивой и быстрой. Главной же новинкой станет весьма нестандартный подход к перемещению: в арсенале героя, кроме привычных магических артефактов, появятся необычные «акробатические таланты» — вплоть до полного контроля гравитации и мистических прыжков прямо внутрь старинных холстов с картинами для поиска секретных комнат и локаций замка.

Официальный выход Castlevania: Belmont’s Curse намечен прямо накануне хэллоуинских праздников — 15 октября 2026 года. Проект выйдет на ПК, а также консолях Xbox Series X|S и PS.