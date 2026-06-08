Konami назвала точное время выхода Castlevania: Belmont's Curse

Издательство Konami на выставке Xbox Games Showcase представило новый 2D-экшен Castlevania: Belmont’s Curse от разработчиков Evil Empire и Motion Twin. Релиз игры запланирован на осень текущего года. Японская компания уже опубликовала точное расписание выхода игры для разных платформ и регионов.

Для владельцев консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S доступ к игре откроется 15 октября 2026 года в 03:00 по московскому времени. Игрокам на ПК (Steam) придется подождать на несколько часов дольше: компьютерная версия станет официально доступна для запуска в тот же день, 15 октября, в 07:00 по МСК.

Релиз версии для Nintendo Switch также намечен на конец 2026 года, однако точную дату издатель сообщит отдельно.