KONAMI объяснила, почему доверила возвращение Castlevania создателям Dead Cells

KONAMI раскрыла, какие качества Evil Empire убедили компанию доверить студии возвращение Castlevania. По словам продюсера Цутому Танигути, при поиске партнёра издатель в первую очередь хотел найти команду, способную создать экшен, который будет приносить удовольствие уже за счёт самого управления персонажем.

KONAMI рассматривала несколько студий, причём Motion Twin и Evil Empire практически сразу оказались среди основных кандидатов. Интересно, что знакомство с Evil Empire началось вовсе не с идеи новой Castlevania. Разработчики сами обратились к KONAMI с предложением сделать DLC для Dead Cells, но японская компания увидела в них подходящего партнёра для гораздо более серьёзной задачи.

Именно поэтому вместо дополнения к Dead Cells стороны начали обсуждать самостоятельную игру по Castlevania. Позднее сотрудничество всё же привело к Dead Cells: Return to Castlevania, однако первоначальной целью уже было полноценное возвращение серии.

Для KONAMI особенно важно было сохранить то, за что игроки любят классические части Castlevania, несмотря на то что за 40 лет франшиза успела сильно измениться. Evil Empire получила возможность доказать, что понимает эту основу, а разработчики дополнительно изучили множество игр серии.

Основой для Belmont’s Curse стали Symphony of the Night и Order of Ecclesia. Таким образом, выбор Evil Empire оказался связан не только с успехом Dead Cells, но и с подходом студии к экшену: KONAMI увидела в команде разработчиков, способных переосмыслить Castlevania, не потеряв главное — удовольствие от самого процесса игры.