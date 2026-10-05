Konami планирует ускорить выпуск игр серии Castlevania после релиза Belmont's Curse

Японская компания Konami намерена сократить промежутки между релизами во франшизе Castlevania для привлечения новой аудитории. Последние годы серия находилась в стагнации: активность ограничивалась выпуском ретро-сборников и сторонних коллабораций, включая дополнение к Dead Cells. Ситуация должна измениться 15 октября 2026 года с выходом новой части — Belmont’s Curse.

В интервью изданию Famitsu продюсер проекта Цутому Танигучи сообщил, что разработка новой игры была продиктована необходимостью расширения угасающей фанатской базы. По его словам, узнаваемость бренда остается высокой, однако число реальных игроков за последние годы существенно сократилось.

На данном этапе все ресурсы компании сосредоточены на завершении разработки Belmont’s Curse. Дальнейшие планы еще не финализированы. Разработка текущей игры во многом была обусловлена критической ситуацией: аудитория Castlevania сокращается, в то время как число людей, которые знают о франшизе, но никогда в нее не играли, растет.



Выпуск этого проекта — важный шаг для нас. Однако если следующий релиз состоится только через десять лет, текущие усилия потеряют смысл. На данный момент формат будущих проектов серии еще не определен.

Предстоящий релиз Belmont’s Curse станет определяющим фактором для дальнейшего развития франшизы. Коммерческие результаты игры покажут, способна ли Konami адаптировать классическую серию под запросы современного рынка. Успех проекта сформирует стратегию издателя на ближайшие годы, в то время как низкие продажи могут вынудить компанию вновь заморозить бренд на неопределенный срок.