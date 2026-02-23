Множество концовок и выбор в диалогах: появились интересные подробности сюжета в Castlevania: Belmont's Curse

Анонс новой полноценной игры по легендарной вампирской франшизе Castlevania на недавней трансляции State of Play 2026 стал приятной неожиданностью для многих фанатов. Как оказалось, за 2D-приключением Castlevania: Belmont's Curse от авторов Dead Cells кроется не просто бодрый экшен с крутым пиксель-артом, но и довольно глубокая для серии повествовательная модель с ролевыми элементами. Внимательные фанаты с Reddit обнаружили профиль ведущей сценаристки игры Мари Рузье на LinkedIn, благодаря которому удалось выудить несколько важных деталей.

Прежде чем примкнуть к команда разработчиков из Evil Empire, Мари работала нарративным дизайнером над сюжетом высокооцененной A Plague Tale: Requiem, а также помогала Ubisoft с Anno 117 и с некоторыми частями Assassin's Creed . Ее богатый опыт явно пригодится для написания глубокого сюжета и проработки персонажей, которых в новой игре будет предостаточно.

Судя по резюме Рузье в Castlevania: Belmont's Curse ожидается, что основной состав будет насчитывать как минимум 25 действующих лиц, включая как уже знакомых героев, так и тех, чьи личности держат в тайне.

Разработка диалоговой системы (скорее всего с классическим деревом вариантов ответов) указывает на значительную интерактивность истории и последствия решений игрока. Весьма нетипично для Castlevania, что добавляет Belmont's Curse элементы чистокровной RPG. Кроме этого в Castlevania: Belmont's Curse будет сразу несколько концовок. Результат приключений главного героя будет напрямую зависеть от действий игрока и его решений в различных сюжетных эпизодах.

В профиле Рузье упоминается проектирование побочных миссий. Это означает возвращение знакомых фанатам серий Portrait of Ruin и Order of Ecclesia дополнительных заданий от NPC на различных картах-локациях, возможно привязанных к своеобразному "хабу", которым могут выступать улицы оккупированного вампирами Парижа.

Кроме того, стало известно, что разработка стартовала не позднее начала 2022 года. Konami вела активную подготовку к возрождению серии в большом масштабе задолго до коллаборации Evil Empire для создания дополнения к Dead Cells. Это согласуется с давними инсайдерскими слухами об обновлении японской компании и попытках найти надежных разработчиков для ее знаменитых франшиз.

Напомним, что выход Castlevania: Belmont's Curse запланирован на 2026 год для ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Действие игры разворачивается в 1499 году — спустя 23 года после Castlevania III: Dracula’s Curse, где новый представитель рода Бельмонтов отправляется в готический и объятый пламенем Париж на очередную битву со злом.