По словам Konami, предстоящая Castlevania: Belmont's Curse - лишь первый шаг в возрождении серии

Анонсированная на State of Play игра Castlevania: Belmont's Curse стала одним из главных сюрпризов презентации. Однако, как заявила Konami, это лишь начало масштабного возвращения серии. В юбилейный год — 40 лет со дня выхода оригинальной Akumajō Dracula — компания намерена вновь вывести франшизу на вершину популярности.

Разработкой проекта занимаются Evil Empire и Motion Twin — авторы Dead Cells и The Rogue Prince of Persia. Студии известны опытом в жанре метроидвания и уже работали с серией, выпустив дополнение Dead Cells: Return to Castlevania.

В Konami подчеркнули, что Belmont's Curse не станет разовой акцией для фанатов: впереди «множество новых продуктов, связанных с Castlevania». Таким образом, серия, как и Silent Hill, получает полноценный перезапуск и стратегию долгосрочного развития.