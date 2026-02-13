ЧАТ ИГРЫ
Castlevania: Belmont's Curse 2026 г.
Экшен, Ролевая
По словам Konami, предстоящая Castlevania: Belmont's Curse - лишь первый шаг в возрождении серии

Анонсированная на State of Play игра Castlevania: Belmont's Curse стала одним из главных сюрпризов презентации. Однако, как заявила Konami, это лишь начало масштабного возвращения серии. В юбилейный год — 40 лет со дня выхода оригинальной Akumajō Dracula — компания намерена вновь вывести франшизу на вершину популярности.

Создатели Dead Cells анонсировали Castlevania: Belmont's Curse в честь 40-летия серии

Разработкой проекта занимаются Evil Empire и Motion Twin — авторы Dead Cells и The Rogue Prince of Persia. Студии известны опытом в жанре метроидвания и уже работали с серией, выпустив дополнение Dead Cells: Return to Castlevania.

В Konami подчеркнули, что Belmont's Curse не станет разовой акцией для фанатов: впереди «множество новых продуктов, связанных с Castlevania». Таким образом, серия, как и Silent Hill, получает полноценный перезапуск и стратегию долгосрочного развития.

Комментарии:  6
Anomander Reyk

Хорошие конторы задействованы... Годнота будет, наверное)))...

erkins007

Давайте Лордс оф Шедоус 3, а не эту 2д дрисню

Andreikii

Наконец то они вспомнили про кастлу

Cidrow

Там как бы закончили всё во второй части - главная проблема этой арки была побеждена - чего там еще придумывать?

Alex Energy

а ведь это же до сих пор кому то нравится…