Показан первый геймплей Castlevania: Belmont's Curse

В сети появился первый геймплейный ролик Castlevania: Belmont's Curse — новой части культовой серии от Konami, разработкой которой занимается студия Evil Empire.

События игры разворачиваются в 1499 году, более чем через двадцать лет после Castlevania III: Dracula's Curse и Castlevania: Curse of Darkness. Главной героиней станет Роуз Бельмонт, дочь легендарного охотника на вампиров Тревора Бельмонта и волшебницы Сайфы Белнадес. Когда замок Дракулы неожиданно появляется в самом центре Парижа, она отправляется внутрь, чтобы остановить новую угрозу.

Belmont's Curse возвращает серию к классической исследовательской формуле, знакомой по Castlevania: Symphony of the Night. Игрокам предстоит исследовать нелинейный мир, объединяющий замок Дракулы и улицы Парижа, сражаться с многочисленными противниками и боссами, получать опыт, находить улучшения и ключевые предметы, постепенно открывая доступ к новым областям.

Главным оружием Роуз станет легендарный кнут Vampire Killer, который используется не только в бою, но и для преодоления препятствий, позволяя цепляться за выступы и пересекать большие пропасти.

Разработка проекта стартовала в 2022 году, а официальный анонс состоялся в феврале 2026-го. Игра станет 26-й основной частью серии и приурочена к 40-летию франшизы Castlevania. Консультативную помощь разработчикам оказывают специалисты из Motion Twin, ранее сотрудничавшие с Evil Empire при создании дополнения Dead Cells: Return to Castlevania.

Релиз Castlevania: Belmont's Curse запланирован на 15 октября 2026 года для Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.