После успеха Clair Obscur авторы новой Castlevania решили сделать игру про Францию

Французская студия Evil Empire, известная по дополнениям для Dead Cells, поделилась новыми подробностями о своей игре Castlevania: Belmont’s Curse. Разработчики признались, что решили активно использовать элементы собственной культуры и поэтому выбрали Францию в качестве основного места действия.

По словам представителей команды, решение оказалось довольно очевидным. Разработчики шутят, что, будучи французской студией, они «оказались достаточно самоуверенными», чтобы перенести события новой Castlevania именно во Францию.

Действие игры развернётся в Париже XV века. Игрокам предстоит исследовать знаменитые места города, включая собор Нотр-Дам и парижские катакомбы. Среди врагов появится и необычный противник — искажённая версия Жанны д’Арк.

Разработчики также отметили, что вдохновлялись другими французскими проектами последних лет. В частности, они упомянули Clair Obscur: Expedition 33, которая также активно использует французскую эстетику.

При этом команда подчёркивает, что Belmont’s Curse не станет рогаликом, несмотря на опыт Evil Empire с Dead Cells. Вместо этого игра будет ближе по духу к классическим частям серии, особенно к Castlevania: Symphony of the Night.

Интересно, что авторы до сих пор не раскрывают личность главного героя. В официальных материалах персонажа называют просто «одним из Бельмонтов». Это породило среди фанатов теорию, что в игре может появиться обновлённая версия Сонии Бельмонт — персонажа из старых спин-оффов серии, который ранее был исключён из официального канона.

Пока разработчики не подтверждают эти догадки, оставляя интригу вокруг главного героя новой Castlevania.