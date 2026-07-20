Продюсер Konami раскрыл главную причину создания Castlevania: Belmont's Curse

Создание Castlevania: Belmont's Curse началось после неожиданного наблюдения разработчиков: многие поклонники жанра метроидваний никогда не играли ни в одну классическую игру серии Castlevania.

Продюсер проекта Цутому Танигути рассказал в интервью Famitsu, что неоднократно видел в социальных сетях сообщения от игроков, которые называли себя фанатами метроидвании, но признавались, что знакомы с жанром без участия самой Castlevania.

По словам разработчика, это стало поводом задуматься о том, как вернуть внимание новой аудитории к франшизе. Сначала Konami начала выпускать сборники старых игр серии, чтобы у игроков появилась возможность познакомиться с историей Castlevania.

Компания выпустила несколько коллекций, включая Castlevania Anniversary Collection, Castlevania Advance Collection и Castlevania Dominus Collection, однако затем команда захотела создать полностью новую игру.

Так появилась идея Castlevania: Belmont's Curse — проекта, который должен не только продолжить серию, но и познакомить с ней игроков, пришедших в жанр уже после расцвета метроидваний. По словам Танигути, разработчики хотели показать, откуда появился сам термин и почему Castlevania стала одной из главных игр, сформировавших направление.