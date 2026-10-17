Разработчики Castlevania: Belmont's Curse рады откровенному фан-арту с персонажами игры

Создатели Castlevania: Belmont’s Curse знают о волне откровенного фан-арта с персонажами игры и вовсе не против такого внимания. Более того, разработчики признались, что намеренно делали героев привлекательными для поклонников серии.

В интервью Fall Damage маркетинговый директор и ведущий дизайнер Беренже Дюпре и Сандро Бордье обсудили реакцию игроков на дизайн персонажей. Особенное внимание фанатов привлёк Тревор Бельмонт, популярность которого, по словам Дюпре, оказалась неожиданно высокой.

При этом разработчики подчеркнули, что положительная реакция фанатов для них особенно важна. Команда вложила много сил в создание персонажей, которые понравились бы аудитории, поэтому художники и дизайнеры рады видеть отклик в социальных сетях. Бордье прямо заявил, что привлекательность некоторых героев — осознанный выбор команды.

Castlevania: Belmont’s Curse вышла 15 октября и получила положительные отзывы критиков. Игра переносит действие в Париж, где Тревору Бельмонту предстоит сражаться с монстрами на улицах города. Разработчики также отметили, что создание новой истории с любимыми фанатами персонажами было ответственным и волнительным процессом.