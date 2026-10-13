Разработчики новой Castlevania добавили в игру секретные отсылки к культовым файтингам

Студия Evil Empire продолжает радовать хардкорных геймеров вниманием к деталям. В недавно вышедшей демоверсии Castlevania: Belmont's Curse пользователи наткнулись на секретную зону, где спрятано кастет-оружие Cestus. Помимо боевых преимуществ, оно скрывает в себе полноценный трибьют эпохе аркадных файтингов.

Дело в анимации: когда Роуз Белмонт заканчивает комбо, в анимацию ее восстановления (recovery frames) встроены точные спрайтовые движения знаменитых бойцов. На данный момент сообщество подтвердило пасхалки к следующим персонажам:

Street Fighter: Рю, Акума, Сагат;

Рю, Акума, Сагат; The King of Fighters: Май Ширануи;

Май Ширануи; Marvel vs. Capcom: Человек-паук.

Для серии Castlevania это не первый подобный опыт — механики файтингов (например, комбинации quarter-circle) использовались еще в Symphony of the Night. Однако настолько прямого и детального визуального цитирования в играх франшизы не было уже давно.

Castlevania: Belmont’s Curse выйдет 15 октября 2026 года для PS5, Xbox Series, Switch и ПК.