Саундтрек новой Castlevania доверили автору музыки The Rogue Prince of Persia

Компания Konami совместно со студией-соразработчиком Evil Empire официально представила композитора грядущего экшен-платформера Castlevania: Belmont’s Curse. Саундтрек к новой части культовой франшизы доверен известному музыканту и продюсеру ASADI (Дэнни Асади), который ранее успешно сотрудничал с командой над игрой The Rogue Prince of Persia от Ubisoft.

Разработчики охарактеризовали Асади как единственного «звукового крестоносца», способного переосмыслить монументальное музыкальное наследие серии. В официальном заявлении Konami подчеркивается, что его уникальный стиль привнесет «новую кровь» в легендарную франшизу. Центральным элементом звукового сопровождения станет полностью обновленная и агрессивная композиция «Bloody Tears» — один из самых узнаваемых треков в истории видеоигр. При этом музыка в игре теперь динамически подстраивается под темп сражений, насыщаясь мощными ударными и электрогитарами прямо во время боя.

Оценить нововведения можно в недавно вышедшей демоверсии. Пробная версия позволила игрокам лично опробовать боевую систему за главную героиню Роуз Бельмонт в мрачных декорациях Парижа 1499 года.

Официальный релиз Castlevania: Belmont’s Curse на ПК и консолях состоится в этом месяце — 15 октября 2026 года.