Смотрим первый геймплей Castlevania: Belmont's Curse

После февральского анонса на State of Play, компания Konami наконец перешла от тизеров к демонстрации игровых механик своего нового проекта на The Triple-i Initiative 2026. Свежий ролик подтверждает, что Castlevania: Belmont's Curse придерживается классической формулы 2D-экшена. Главным героем игры выступает Тревор Бельмонт, последний представитель знаменитой династии охотников на вампиров. В представленном геймплее разработчики сделали упор на баланс между динамичными сражениями и исследованием уровней, что всегда было визитной карточкой серии.

Сюжет стартует спустя 23 года после финала Castlevania: Dracula’s Curse — третьей части франшизы, вышедшей на NES в 1989 году. Таким образом, новая игра станет прямым продолжением классической восьмибитной истории.

Выход Belmont’s Curse станет отправной точкой в масштабном праздновании 40-летия франшизы Castlevania, которая берет свое начало в 1986 году. Разработчики обещают, что проект отдаст дань уважения корням серии, используя при этом современные технологии для создания мрачной и густой атмосферы средневековой Европы. Точная дата релиза пока держится в секрете, однако Konami подтвердила планы выпустить игру до конца 2026 года.