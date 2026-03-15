Sony случайно раскрыла главную тайну новой Castlevania - и тут же удалила улику

Персонаж, которого не видели с 1997 года, наконец возвращается

Konami планировала сохранить интригу до официального анонса. Sony решила иначе - случайно.

8 марта, в честь Международного женского дня, PlayStation опубликовала статью о сильных женских персонажах в играх. Среди Rivet из Ratchet & Clank и EVE из Stellar Blade затесалось кое-что неожиданное - имя главной героини Castlevania: Belmont's Curse. Страница была быстро исправлена, но интернет ничего не забывает.

Соня Белмонт - единственная женщина-охотница на вампиров в истории серии. Её единственное появление состоялось в 1997 году в Castlevania: Legends для Game Boy - игре, которую сам продюсер серии Кодзи Игараси впоследствии вычеркнул из канона из-за конфликтов с основным сюжетом. Соня также была заявлена как героиня отменённой игры Castlevania: Resurrection для Sega Dreamcast. Теперь, спустя почти 30 лет, она наконец получает свой шанс.

Что за игра

Castlevania: Belmont's Curse — первая традиционная 2D-игра серии с 2008 года. Действие разворачивается в 1499 году в Париже, захваченном демонами. Соня - потомок Тревора Белмонта и Сайфы - получает легендарный хлыст Vampire Killer и отправляется сражаться с силами тьмы.

Игру разрабатывают Evil Empire и Motion Twin - создатели Dead Cells, - причём Konami специально попросила их отказаться от roguelike-механик в пользу классического Metroidvania-формата в духе Symphony of the Night.

Вывод

Соня Белмонт ждала своего часа почти три десятилетия. И судя по тому, что Konami обещает это лишь начало серии новых игр - ждать осталось недолго.