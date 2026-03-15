Sony случайно раскрыла главную тайну новой Castlevania - и тут же удалила улику

Персонаж, которого не видели с 1997 года, наконец возвращается
Konami планировала сохранить интригу до официального анонса. Sony решила иначе - случайно.
8 марта, в честь Международного женского дня, PlayStation опубликовала статью о сильных женских персонажах в играх. Среди Rivet из Ratchet & Clank и EVE из Stellar Blade затесалось кое-что неожиданное - имя главной героини Castlevania: Belmont's Curse. Страница была быстро исправлена, но интернет ничего не забывает.
Соня Белмонт - единственная женщина-охотница на вампиров в истории серии. Её единственное появление состоялось в 1997 году в Castlevania: Legends для Game Boy - игре, которую сам продюсер серии Кодзи Игараси впоследствии вычеркнул из канона из-за конфликтов с основным сюжетом. Соня также была заявлена как героиня отменённой игры Castlevania: Resurrection для Sega Dreamcast. Теперь, спустя почти 30 лет, она наконец получает свой шанс.
Что за игра
Castlevania: Belmont's Curse — первая традиционная 2D-игра серии с 2008 года. Действие разворачивается в 1499 году в Париже, захваченном демонами. Соня - потомок Тревора Белмонта и Сайфы - получает легендарный хлыст Vampire Killer и отправляется сражаться с силами тьмы.
Игру разрабатывают Evil Empire и Motion Twin - создатели Dead Cells, - причём Konami специально попросила их отказаться от roguelike-механик в пользу классического Metroidvania-формата в духе Symphony of the Night.
Вывод
Соня Белмонт ждала своего часа почти три десятилетия. И судя по тому, что Konami обещает это лишь начало серии новых игр - ждать осталось недолго.
Не для кого не секрет,что Сони насаждает "правильные"ценности,в головы своих пользователей.)
"наконец возвращается" "Её единственное появление" "сам продюсер серии Кодзи Игараси впоследствии вычеркнул из канона" "была заявлена как героиня отменённой игры" ну наконец легенда возвращается, мы так ждали её эти 30 лет