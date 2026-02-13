Создатели Dead Cells анонсировали Castlevania: Belmont's Curse в честь 40-летия серии

Компания Konami анонсировала новую игру Castlevania в сотрудничестве с Evil Empire и Motion Twin под названием Castlevania: Belmont’s Curse, релиз которой запланирован на 2026 год как минимум на PlayStation 5.

Действие игры разворачивается спустя 23 года после Castlevania Dracula’s Curse, и представляет собой совершенно новый 2D приключенческий экшен. Хотя подробностей об этой новой части пока мало, подчёркивается, что она останется верной серии, одновременно внедряя новые идеи и современный геймплей для динамичного и увлекательного игрового процесса. Кроме того, она ориентирована как на давних поклонников, так и на полных новичков.