Castlevania: Belmont's Curse 2026 г.
Экшен, Ролевая
4.5 2 оценки

Создатели Dead Cells анонсировали Castlevania: Belmont's Curse в честь 40-летия серии

monk70 monk70

Компания Konami анонсировала новую игру Castlevania в сотрудничестве с Evil Empire и Motion Twin под названием Castlevania: Belmont’s Curse, релиз которой запланирован на 2026 год как минимум на PlayStation 5.

Действие игры разворачивается спустя 23 года после Castlevania Dracula’s Curse, и представляет собой совершенно новый 2D приключенческий экшен. Хотя подробностей об этой новой части пока мало, подчёркивается, что она останется верной серии, одновременно внедряя новые идеи и современный геймплей для динамичного и увлекательного игрового процесса. Кроме того, она ориентирована как на давних поклонников, так и на полных новичков.

TerryTrix

История Дракулы и Бельмонтов и не думала заканчиваться.

ДЕНИСКА_омск

Санта-Барбара у КОНАМИ дома

WerGC

не такую Castlevaniю ждал