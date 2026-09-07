В Castlevania: Belmont's Curse будет несколько концовок, множество секретов и прохождение на 20-25 часов

Castlevania: Belmont’s Curse окажется заметно масштабнее обычного прохождения классической Castlevania. По словам разработчиков Evil Empire, на завершение игры потребуется примерно 20–25 часов, а желающим добиться 100% придется провести в Париже еще больше времени.

При этом разработчики сознательно отказались от привычной системы, которая постоянно указывает игроку следующий пункт назначения. На карте не будет «золотой линии» или явных маркеров целей. Вместо этого окружающий мир и система Arcana будут давать косвенные подсказки, позволяя самостоятельно понять, куда двигаться дальше.

Игроки при желании смогут устанавливать собственные отметки на карте, но основная идея заключается в другом — заставить исследовать Париж из любопытства, а не просто следовать заранее проложенному маршруту. В Evil Empire такой подход называют «системой охоты»: игрок должен чувствовать себя настоящим охотником на вампиров, который самостоятельно выслеживает добычу.

Секретов в игре также будет немало. Разработчики пока не готовы раскрывать подробности, однако подтвердили наличие нескольких концовок и крупных сюрпризов за пределами замка. Именно замок стал главным местом для экспериментов с различными секретными идеями.

При этом авторы явно рассчитывают и на повторные прохождения. Опытные игроки смогут проходить игру быстрее, а любители спидрана наверняка получат дополнительный простор для поиска способов пропускать отдельные участки.

В итоге Belmont’s Curse делает заметную ставку на исследование и самостоятельное открытие секретов, а не на постоянные указания игроку, что делать дальше.