В Castlevania: Belmont's Curse можно настроить сложность, а оружие заметно меняет игровой процесс

Evil Empire решила не отказываться от высокой сложности в Castlevania: Belmont’s Curse, но одновременно хочет сделать игру доступной для максимально широкой аудитории. Разработчики рассказали, что в проекте предусмотрено множество настроек доступности, позволяющих адаптировать игровой процесс под индивидуальные возможности игрока.

При этом классический вариант прохождения, задуманный разработчиками, никуда не исчез. Основу боевой системы по-прежнему составляет необходимость изучать поведение противников, уклоняться от атак и правильно использовать возможности персонажа. Сильная атака хлыстом при этом была оставлена намеренно — разработчики хотели сохранить ощущение силы главного героя, не отказываясь от напряженных сражений.

Еще одной важной частью системы станет оружие. В игре предусмотрено семь его категорий, причем каждая представляет отдельное семейство со своими способностями и вариантами атак хлыстом. По словам разработчиков, выбор оружия способен заметно менять игровой процесс, поэтому игроки смогут подобрать вариант под собственный стиль.

Одни предпочитают большие мечи, другие — оружие для кулаков, которое напоминает по ощущениям файтинг. Такой подход делает Belmont’s Curse ближе к RPG: вместо одного универсального набора приемов игрок получает возможность выбрать подходящий стиль ведения боя.

В результате Evil Empire пытается совместить традиционную сложность Castlevania с более гибкой системой настроек, которая позволит новичкам познакомиться с серией без необходимости сразу осваивать ее самые жесткие правила.