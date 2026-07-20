ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Castlevania: Symphony of the Night 21.03.2007
Экшен, Платформер
8.2 25 оценок

Castlevania: Symphony of the Night наконец добралась до ПК благодаря фанатам

IKarasik IKarasik

Культовая Castlevania: Symphony of the Night наконец получила полноценную неофициальную версию для ПК. Энтузиасты выпустили проект NocturneRecomp, который позволяет запускать игру на Windows и Linux без использования эмулятора.

В основе проекта лежит рекомпиляция версии для Xbox Live Arcade. Благодаря этому игра работает нативно на современных системах, а также поддерживает широкоформатный режим, модификации и другие улучшения.

Разработчики проекта уже подтвердили, что на этом работа не закончится. В будущем NocturneRecomp планируют добавить дополнительные функции, улучшения качества жизни и совместимость с популярными randomizer-модами.

До сих пор у владельцев ПК практически не было официального способа познакомиться с Symphony of the Night. Последнее переиздание — Castlevania Requiem — вышло только на PlayStation, поэтому фанатский проект стал первым удобным способом пройти одну из самых известных игр серии на компьютере.

Для поклонников Castlevania релиз NocturneRecomp стал особенно своевременным: уже в этом году серия должна вернуться с первой за более чем десять лет новой игрой — Castlevania: Belmont's Curse.

3
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Лев Левин

не знаю, мне кажется что кто хотел тот её уже на duckstation прошёл. )

1
ant 36436
До сих пор у владельцев ПК практически не было официального способа познакомиться с Symphony of the Night.

Ну так и сейчас его нет.

а также поддерживает широкоформатный режим

А где видос с широкоформатом или хотя бы скрины? Слабо в это верится.