Casualties: Unknown вышла — выживание в пещерах чужой планеты

Студия Orsoniks выпустила Casualties: Unknown — двухмерный хоррор-симулятор выживания с исследованием пещер, поиском груза, управлением травмами и враждебными условиями.
Игроку предстоит отправиться в извилистые глубины чужой планеты по приказу похитителей и вернуть потерянный груз. Каждая вылазка требует преодолевать опасности и любой ценой сохранять жизнь.
Особенность игры — безжалостная атмосфера экспедиции: герой лишь один из множества подопытных, которых отправили в пещеры практически на верную смерть.
Casualties: Unknown уже доступна на PC в Steam.
ну чет дороговато