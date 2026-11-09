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Casualties: Unknown 09.11.2026
Экшен, Симулятор, Выживание, Ужасы, Инди, Вид сверху, Фэнтези, Подземелья
8.5 38 оценок

Casualties: Unknown вышла — выживание в пещерах чужой планеты

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Студия Orsoniks выпустила Casualties: Unknown — двухмерный хоррор-симулятор выживания с исследованием пещер, поиском груза, управлением травмами и враждебными условиями.

Игроку предстоит отправиться в извилистые глубины чужой планеты по приказу похитителей и вернуть потерянный груз. Каждая вылазка требует преодолевать опасности и любой ценой сохранять жизнь.

Особенность игры — безжалостная атмосфера экспедиции: герой лишь один из множества подопытных, которых отправили в пещеры практически на верную смерть.

Casualties: Unknown уже доступна на PC в Steam.

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