Уютный симулятор кошачьей почты Cat Mail Co. выстрелил в цифровом магазине Steam

Бельгийская команда из Maracas Studio успешно выпустила свой новый проект под названием Cat Mail Co. Очаровательная игра про управление почтовым отделением в мире разумных котиков стала настоящим хитом среди любителей расслабляющих виртуальных развлечений. Релиз новинки состоялся 9 июля 2026 года, и по итогам первых 10 дней активной торговли проект продемонстрировал высокие коммерческие результаты, заняв верхние строчки в списках самых продаваемых инди-продуктов.

Симулятор привлёк к себе колоссальное внимание со стороны игрового сообщества ещё на этапе предварительных анонсов. Всего за один месяц до полноценного запуска количество добавлений проекта в списки желаемого превысило отметку в 200 000 пользователей. Такой резкий всплеск интереса со стороны аудитории заставил авторов немного скорректировать первоначальные сроки выхода, чтобы гарантировать максимальную видимость на главной странице сервиса и не затеряться на фоне масштабной летней распродажи.

Главным залогом столь стремительного успеха стал медитативный и полностью лишённый стресса игровой процесс для одного или четырёх участников в кооперативном режиме. Геймерам предстоит восстанавливать заброшенное здание, взвешивать посылки, наклеивать ярлыки, украшать коробки марками и загружать почтовую лодку без каких-либо таймеров или штрафов. Дополнительный интерес аудитории вызвала уникальная ночная механика, когда лунный свет раскрывает скрытые магические свойства грузов и полностью меняет правила их сортировки.

На момент публикации материала новинка удерживает крайне высокую планку качества, собрав более 91% положительных отзывов от 2600 покупателей. Игроки хвалят проект за приятную расслабляющую атмосферу, физику взаимодействия с предметами и забавный визуальный стиль. Разработчики искренне поблагодарили фанатов за мощную поддержку и уже выпустили три оперативных технических исправления, устраняющих мелкие сбои. В ближайших планах команды значится заслуженный недельный отпуск, после которого авторы приступят к внедрению полной поддержки контроллеров.