В Epic Games Store началась бесплатная раздача сюрреалистического хоррора Cat Named Mojave

Цифровой магазин Epic Games Store запустил бесплатную раздачу сюрреалистического хоррора от первого лица Cat Named Mojave. Пользователи сервиса могут бессрочно добавить игру в свою библиотеку до 15 августа 2026 года 06:00 по московскому времени. В обычное время проект продается за 299 рублей или 9.99 долларов, однако в рамках акции скидка составляет 100%.
Игра Cat Named Mojave вышла 8 декабря 2025 года от студии Stargazers Studios LLC, которая выступила одновременно разработчиком и издателем. Завязка сюжета отправляет игрока в безлюдную пустыню из-за сломавшегося автомобиля с севшим аккумулятором. Единственным шансом на спасение оказывается нестабильное и пугающее существо под именем Catman.
Игровой процесс сочетает элементы выживания и экшена в мрачной атмосфере. Для получения помощи от странного хозяина пустыни придется охотиться на жутких сюрреалистичных существ, сдирать с них шкуры и разделывать на части, чтобы пополнять коллекцию трофеев в его подвале. Как отмечают авторы из Stargazers Studios LLC, суть игрового процесса описывается формулой охота, сдирание шкур, разделка и выживание.
При весьма скромном объеме игры на диске в 2 ГБ системные требования проекта могут удивить обладателей слабых компьютеров. Для комфортной игры разработчики рекомендуют конфигурацию с процессором Intel Core i5 10400, 8 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GTX 1660. В минимальных требованиях указаны Intel Core i5 7500 и видеокарта NVIDIA GTX 1050 Ti с обязательной поддержкой DirectX 12.
В игре доступен текстовый перевод на 26 языков, включая русский, хотя озвучка персонажей полностью отсутствует. Забранная в период раздачи копия игры останется на аккаунте пользователей навсегда.
Услышал про кота (овер дохрена помешанных на котов стало, пора уже хвосты им себе отрастить) блеванул.
они теперь только такие игры раздают?
Что там, Свини уже победил Стим? Обогатились разработчики с низкой комиссией? Движок допили? Или обсе р по все фронтам?