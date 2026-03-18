Анонсирована игра Cat Parents: симулятор спасения и заботы о котиках

Студия GAZE IN GAMES представила свой новый проект Cat Parents, посвященный помощи бездомным животным.
Cat Parents предлагает игрокам отправиться на улицы города, чтобы спасать брошенных и беззащитных кошек, дарить им заботу и находить новый дом.
Основные механики игры:
- Спасение котиков: игроки исследуют город на велосипеде, используя специальные инструменты и гаджеты для спасательных миссий. Каждое спасение уникально, а жизни всех животных важны.
- Забота и уход: подобранных котиков нужно привозить домой, где им предстоит пройти путь восстановления. Их необходимо мыть, лечить, кормить и помогать снова почувствовать себя в безопасности.
- Обустройство кошачьего рая: игроки смогут преобразить свое жилье в настоящий кошачий дом, строя лазалки, тоннели, кроватки и домики. Пространство можно расширять и украшать, создавая уютную экосистему для питомцев.
- Поиск новых семей: спасенные котики не остаются в приюте навсегда. Игрокам предстоит тщательно выбирать для них любящих хозяев, чтобы все были счастливы.
- Кооперативный режим: Cat Parents поддерживает совместную игру. Можно приглашать друзей, чтобы спасать животных командой, делиться обязанностями и вместе обустраивать кошачий дом.
Системные требования
Минимальные:
- ОС: OS version: 64-bit Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i5-11400 or AMD Ryzen 5 5600
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA RTX 2060 Super (8GB) / AMD RX 6600 (8GB)
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 5 GB
- Звуковая карта: Integrated
Рекомендованные:
- ОС: 64-bit Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D0
- Оперативная память: 32 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA RTX 4070 (12GB) / AMD RX 7800 XT (16GB)
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 7 GB
- Звуковая карта: Integrated
Дата выхода игры на данный момент неизвестна. Игра получит текстовый перевод на 19 языков, в том числе и русский.
Какой-то разброс характеристик большой😐 // Андрей Витальевич