Симулятор спасения котиков Cat Parents собрал 100 тысяч вишлистов за 3 дня, и разработчики делают вид, что удивлены

Инди-студия Gaze in Games похоже, нашла формулу абсолютного успеха. Их новый проект - уютный симулятор спасения котиков Cat Parents - собрал 100000 добавлений в список желаемого Steam всего за три дня после анонса. Глава студии делает удивленное лицо, но, если честно, кого вообще может удивить успех игры про спасение шерстяных разбойников?

Согласно описанию в Steam, Cat Parents предлагает игрокам спасать бездомных кошек, дарить им любовь и заботу, обустраивать для них дом и "открыть, что такое настоящее счастье" - в одиночку или с другом. В LinkedIn генеральный директор Gaze in Games Сольвита Зача с притворной скромностью рассказывает о случившемся:

Три дня назад мы наконец анонсировали Cat Parents - игру, о которой мечтали и в которую вложили всю свою страсть. Игру, в которую мы хотели бы играть сами. Мы и представить не могли, что наша маленькая мечта вызовет интерес у такого количества людей.

100 тысяч вишлистов за три дня - это действительно выдающееся достижение для любой студии, но особенно для инди-разработчика, у которого за плечами всего пара релизов. Основная задача в Cat Parents - спасать уличных животных из опасных ситуаций, а затем мыть их, кормить, лечить и заботиться о них, пока не придет время найти им новый дом... или пока вы не решите оставить их себе. В последнем случае вас ждет строительство настоящего "кошачьего рая" с кучей предметов для лазания и укрытий. Релиз игры в Steam запланирован на ближайшее время.