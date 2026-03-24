Cat Parents TBA
Адвенчура, Симулятор, Инди, От первого лица
6.7 6 оценок

Симулятор спасения котиков Cat Parents собрал 100 тысяч вишлистов за 3 дня, и разработчики делают вид, что удивлены

2BLaraSex 2BLaraSex

Инди-студия Gaze in Games похоже, нашла формулу абсолютного успеха. Их новый проект - уютный симулятор спасения котиков Cat Parents - собрал 100000 добавлений в список желаемого Steam всего за три дня после анонса. Глава студии делает удивленное лицо, но, если честно, кого вообще может удивить успех игры про спасение шерстяных разбойников?

Анонсирована игра Cat Parents: симулятор спасения и заботы о котиках

Согласно описанию в Steam, Cat Parents предлагает игрокам спасать бездомных кошек, дарить им любовь и заботу, обустраивать для них дом и "открыть, что такое настоящее счастье" - в одиночку или с другом. В LinkedIn генеральный директор Gaze in Games Сольвита Зача с притворной скромностью рассказывает о случившемся:

Три дня назад мы наконец анонсировали Cat Parents - игру, о которой мечтали и в которую вложили всю свою страсть. Игру, в которую мы хотели бы играть сами. Мы и представить не могли, что наша маленькая мечта вызовет интерес у такого количества людей.

100 тысяч вишлистов за три дня - это действительно выдающееся достижение для любой студии, но особенно для инди-разработчика, у которого за плечами всего пара релизов. Основная задача в Cat Parents - спасать уличных животных из опасных ситуаций, а затем мыть их, кормить, лечить и заботиться о них, пока не придет время найти им новый дом... или пока вы не решите оставить их себе. В последнем случае вас ждет строительство настоящего "кошачьего рая" с кучей предметов для лазания и укрытий. Релиз игры в Steam запланирован на ближайшее время.

ПК
Niт6iтЛиsт4n

интересно а длс с калифорнийским кондором или голым землекопом или хотя бы кротом-звездоносом будет? а то это ну прям лицемерненько всё выглядит

2
RAMFALL

Мастхэв просто

NРС

Котики - это читерство. Ничего удивительного в заочной популярности игры.