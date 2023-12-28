Новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store стала RPG Cat Quest

Cat Quest — это бесплатная игра, которая доступна сегодня в магазине Epic Games Store. Её можно будет добавить в свою библиотеку в течение суток – до 19:00 МСК 29 декабря. Завтра её сменит другая игра.

Cat Quest, уже доступная в Steam, но дебютирующая на платформе Epic, представляет собой ролевую игру с открытым миром, действие которой разворачивается в мире, где доминируют кошки. Действие игры происходит в фантастическом мире, известном как Фелингард, классическом фэнтезийном мире. Однако здесь есть одно важное отличие – здесь обитают преимущественно кошки. Кампания начинается, когда земля оказывается на грани исчезновения из-за возвращения на ее территорию легендарных драконов.

Мы играем за кота, судьба которого — стать Покорителем драконов и спасти мир. Все это, конечно, было рассказано с долей скептицизма, и вся история полна юмора.

Получить игру можно по ссылке.