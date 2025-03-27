В Epic Games Store стартовала раздача двух кошачих игр: Cat Quest и Neko Ghost, Jump!

Еженедельные бесплатные игры EGS обычно объявляются ровно за семь дней. Однако Epic Games Store иногда предлагает игры-загадки, которые раскрываются только после того, как они становятся доступными для получения.

Бесплатными играми Epic Games Store на этой неделе стали Cat Quest и Neko Ghost, Jump!. Как обычно, обе теперь можно добавить в свою учетную запись через веб-сайт или приложение EGS. Они будут доступны ровно одну неделю, до 3 апреля.

Cat Quest, разработанная The Gentlebros, представляет собой 2D-боевую ролевую игру с живописной графикой и напряженными боями. Первоначально она была выпущена в августе 2017 года и получила довольно положительные отзывы, что подчеркивается ее рейтингом на OpenCritic, полученным на основе среднего балла 76 и 60%-ного рейтинга рекомендаций рецензентов. Главный герой Cat Quest — желтый кот, отправляющийся на миссию по спасению своей сестры, которую похищают во время вступительной части игры. Cat Quest в значительной степени отличается прогрессом, основанным на снаряжении, как и во многих других ARPG.

Neko Ghost, Jump — это милый платформер с изюминкой Paper Mario, позволяющий игрокам переключаться между 2D и 3D перспективами по желанию. Все её уровни разработаны с учетом этой механики, требуя от игроков постоянно менять перспективы, чтобы преодолевать самые разные препятствия. Одно очевидное отличие между Neko Ghost, Jump и играми Paper Mario заключается в том, что эта инди-игра в основном ориентирована на скоростное прохождение, а не на исследование. Разработанная Burgos Games, Neko Ghost, Jump изначально была выпущена в январе 2022 года в качестве игры с ранним доступом. Она все еще ждет релиза версии 1.0 три года спустя.