Трейлер Cat Quest 3 демонстрирует бои, локальный кооператив и многое другое

В преддверии выхода ролевой игры Cat Quest 3 разработчик The Gentlebros и издатель Kepler Interactive выпустили новый игровой трейлер, предлагающий новые взгляды на различные аспекты игры.

В Cat Quest 3, действие которой происходит в Пуррибеане, игроки смогут исследовать различные локации, многие из которых показаны в трейлере. Также выделены некоторые бои в реальном времени, исследования, морские исследования в реальном времени и бои, а также различные награды в виде добычи и сокровищ, которые игроки найдут во время своих многочисленных пиратских приключений. Cat Quest 3, тем временем, также будет поддерживать локальный кооператив, что позволит двум игрокам играть вместе локально.

Cat Quest 3 выходит 8 августа для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Игроки на Switch и ПК также могут загрузить бесплатную демоверсию игры.