Cat Quest: Pirates of Purribean выйдет на нескольких платформах в 2024 году

Грядущая часть отмеченной наградами серии Cat Quest под метким названием Cat Quest: Pirates of the Purribean, выйдет в 2024 году на различных платформах, включая PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Steam.

В этой новейшей 2,5D ролевой игре с открытым миром игроки возьмут на себя роль отважного пирата, путешествующего по фантастическому пиратскому Пурриану, архипелагу, кишащему пи-ратами, в поисках Северной звезды, легендарного давно потерянного сокровища. С надежным спутником-духом на борту игроки будут путешествовать по морям Пуррибана на своем корабле. Однако эти воды коварны и полны опасностей, включая полчища пиратов Короля пиратов, которые уже близко к их хвосту.

Любимая ролевая игра, известная своими яркими визуальными эффектами и увлекательным геймплеем, возвращается с бодрящей эскападой, наполненной яростным весельем. Игроки смогут исследовать обширный новый мир с разнообразными подземельями и биомами, а также принять участие в напряженных сражениях благодаря обновленной боевой системе с более точными комбинациями атак и сменой оружия. Игра также поддерживает локальную кооперативную игру.

В этой части впервые в серии появился морской геймплей. Игроки будут управлять собственным кораблем, исследуя воды Пурриана, беспрепятственно причаливая к берегам и пересекая земли на лапах в поисках добычи. Пуррибан изобилует скрытыми сокровищами - от уникального оружия, такого как мушкетон, до мощных заклинаний, стильных костюмов и многого другого.

В игре Cat Quest: Pirates of the Purribean игроки отправляются на поиски сокровищ по собственному усмотрению. У них есть свобода выбора пути, будь то погружение в самые дальние уголки Пуррибана в своем собственном темпе или встреча с множеством причудливых персонажей и помощь им в их поисках. Загадочная природа Северной звезды далеко простирается, и игроку предстоит собирать подсказки, расследовать тайны и раскрывать многочисленные секреты Пуррибана. Имея такую свободу в формировании истории своего кота, игроки могут отплыть и отправиться в свое личное пиратское приключение.