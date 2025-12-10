Ловля и знакомство жуков в дебютном трейлере CatchMaker

Студия Grand Duck Games представила новую приключенческую игру CatchMaker, которая перенесёт игроков в яркий и спокойный мир, наполненный очаровательными жучками. Релиз игры для ПК пока не анонсирован, но её страница уже доступна на Steam, где игроки могут ознакомиться с подробностями проекта.

В CatchMaker пользователи окажутся на живописном острове, где их ждёт знакомство с дружелюбными жителями и множество маленьких существ. Основная цель — ловить жуков, наблюдать за их поведением и пополнять собственный Полевой справочник. Игра предлагает разные способы поимки: аккуратное подкрадывание, использование приманок или догонка с сачком. Каждый стиль ловли влияет на процесс и позволяет игрокам выбрать наиболее комфортный подход.

Особое внимание разработчики уделили социализации жуков. Игроки смогут выступать в роли свахи, организуя свидания между насекомыми и узнавая их предпочтения. Успешные пары открывают новые детали о жизни острова и помогают восстановить баланс экосистемы. Такой подход добавляет элемент исследования и планирования, делая каждую встречу уникальной.

Помимо активностей с жуками, CatchMaker предлагает расслабляющий геймплей: прогулки по пляжам, холмам, ночное наблюдение за звёздами и общение с жителями деревни. Игра позволяет ставить процесс на паузу и возвращаться к наблюдению за насекомыми в удобное время, создавая ощущение настоящего умиротворения.

CatchMaker обещает стать идеальной игрой для тех, кто ищет спокойное приключение с элементами коллекционирования, исследования и мягкой романтики, погружаясь в красочный мир, где каждая деталь дышит жизнью.