Демоверсия Catechesis уже в Steam: хоррор-RPG о мальчике между благими делами и адом

Демо хоррор-RPG Catechesis от Baroque Decay Games стала доступна на PC в Steam, позволяя игрокам заранее познакомиться с мрачным миром, где даже добрые поступки могут иметь пугающие последствия. Проект также заявлен к релизу на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC, однако дата полноценного выхода пока не раскрывается.

В центре сюжета — Дэниел, алтарный мальчик из маргинальной религиозной общины, в которого вселился демон. Его жизнь превращается в постоянный баланс между светом и тьмой: днём он старается вести праведное существование, а ночью сражается с демонами, пытаясь спасти своего деда и не погубить мир. Особенность концепции в том, что даже благие действия героя могут открывать врата ада, усиливая напряжение.

Игровой процесс сочетает исследование, стелс с учётом звука и освещения, пошаговые бои и цикл дня и ночи, где школьная и повседневная жизнь переплетаются с вылазками в подземелья. Отдельно подчёркиваются аниме-ролики и сюжетная подача, а также музыка Майкла Келли, известного по VA-11 HALL-A и Yuppie Psycho.

Catechesis выглядит как ещё один пример того, как инди-хоррор-RPG пытаются объединить бытовую драму и сверхъестественный ужас в единую систему, где моральные решения напрямую влияют на баланс мира.