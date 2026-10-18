RPG-хоррор Catechesis про одержимого алтарника выйдет на PC в 2027 году

Добрые поступки могут открыть дорогу в ад — и для главного героя Catechesis это не просто страшилка. Студия Baroque Decay представила новый геймплейный ролик хоррор-RPG, в котором Дэниел, служка алтаря из небольшой религиозной общины, оказывается одержим демоном. Теперь днём ему приходится сохранять видимость праведной жизни, а ночью — спускаться в подземелья и сражаться с порождениями тьмы.

В ролике показаны исследование города, напряжённые столкновения с демонами и знакомство с необычными персонажами. По мере прохождения Дэниел сможет улучшать оружие и открывать новые возможности, чтобы справляться с более опасными противниками. Боевая система сочетает дальние и ближние атаки, уклонения и элементы скрытности: враги способны реагировать на шум и свет, поэтому не каждую угрозу стоит встречать в лоб.

Отдельного внимания заслуживают аниме-сцены и иллюстрации, контрастирующие с мрачной атмосферой игры. История героя связана с попыткой спасти дедушку, не обрекая при этом весь мир на вечное адское пламя. Исследование локаций, головоломки и секреты дополняют сражения и раскрывают тайны местного культа.

Полная версия Catechesis ожидается летом 2027 года на ПК. А познакомиться с началом истории можно уже сейчас: бесплатная демоверсия доступна в Steam. Она предлагает около часа игры с первыми подземельями, боями и знакомством с ключевыми персонажами.