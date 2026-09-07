CaTHaRSiS: The last of atelier позволит буквально войти внутрь знаменитых картин - приключение выйдет в 2026 году

Издатель Kodansha и разработчик Mana анонсировали CaTHaRSiS: The last of atelier — иммерсивное художественное приключение, которое предложит игрокам необычный способ познакомиться с произведениями великих художников. Игра выйдет на PC в Steam в 2026 году.

Главным героем станет пустой сосуд, лишённый памяти и собственного «я». Вместе с волком и совой он отправится путешествовать по мирам, созданным на основе знаменитых картин, постепенно пытаясь вернуть утраченные воспоминания и обрести себя.

В CaTHaRSiS: The last of atelier можно будет буквально оказаться внутри произведений искусства. Среди представленных миров — картины Винсента ван Гога, Клода Моне и Густава Климта. Игроки смогут исследовать пространство «Звёздной ночи», «Террасы кафе ночью» и «Подсолнухов», пробежаться по залитому солнцем лугу из «Женщины с зонтиком» и погрузиться в золотой мир «Поцелуя».

При этом разработчики делают ставку не на сложные игровые механики, а на атмосферу и возможность спокойно исследовать окружение. В игре не будет ограничения по времени или классического состояния «игра окончена», поэтому каждый сможет двигаться в собственном темпе и просто наслаждаться виртуальными мирами.

Всего CaTHaRSiS: The last of atelier предложит десять миров, вдохновлённых произведениями различных художников. На прохождение всего путешествия потребуется примерно столько же времени, сколько занимает просмотр полнометражного фильма.

Судя по описанию, проект Mana выглядит скорее как интерактивная художественная экспозиция, чем традиционное приключение. Его главная особенность заключается в возможности не просто рассматривать знакомые картины, а исследовать их изнутри, превращая произведения искусства в полноценные игровые пространства.