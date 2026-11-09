Atlus так и не выпустила Catherine: Full Body на ПК, поэтому энтузиаст создал собственную версию с установщиком

Энтузиаст под ником Agalondia представил Catherine: Full Body PC — неофициальный проект, позволяющий устанавливать и запускать расширенную версию приключенческой головоломки Atlus на компьютерах под управлением Windows практически как обычную ПК-игру.

Поводом для создания проекта стало отсутствие полноценной компьютерной версии Catherine: Full Body. Несмотря на выход игры для PlayStation 4 и Nintendo Switch, Atlus так и не перенесла её на ПК. В Steam с января 2019 года продаётся лишь Catherine Classic — оригинальное издание без дополнительной сюжетной линии с третьим романтическим интересом Рин, новых концовок и расширенного набора головоломок.

Вместо ожидания официального релиза Agalondia разработал собственный установщик и лаунчер, объединяющий все необходимые инструменты для запуска консольной версии. Программа автоматически распаковывает файлы оригинальной игры в формате PKG, устанавливает обновления и дополнения DLC, а затем создаёт отдельную папку и ярлык на рабочем столе. По словам автора, первоначальная установка занимает около трёх–пяти минут в зависимости от скорости накопителя.

В основе Catherine: Full Body PC лежит предварительно настроенный эмулятор shadPS4, работающий через графический API Vulkan. Игра запускается в полноэкранном режиме без рамок, с активированными технологиями AMD FSR и RCAS для масштабирования и повышения чёткости изображения. При этом пользователь не видит дополнительных отладочных окон и может запускать Catherine непосредственно с рабочего стола, минуя лаунчер.

Разработчик также добавил встроенное меню переназначения клавиш с поддержкой дополнительных кнопок цифрового блока. Предусмотрено автоматическое определение контроллеров Xbox, DualShock 4, DualSense и Nintendo Switch Pro. Ещё одной особенностью стала возможность пропускать вступительные логотипы компаний и сразу переходить к главному меню.

Однако игра по-прежнему ограничена 30 кадрами в секунду, поскольку физика головоломок привязана к внутренней частоте обновления игрового движка. Для визуального повышения плавности автор предлагает использовать сторонние инструменты генерации кадров, например Lossless Scaling. Полноценной поддержки 60 FPS на уровне игровой логики проект пока не предоставляет.

Catherine: Full Body PC доступна бесплатно на GitHub. Для установки необходимы файлы собственной копии Catherine: Full Body для PlayStation 4. Сама игра и материалы Atlus в комплект не входят.

Стоит подчеркнуть, что проект не является полноценным нативным портом или статической рекомпиляцией. Его главное достижение — удобная оболочка для shadPS4, избавляющая пользователей от необходимости самостоятельно настраивать эмулятор и устанавливать дополнительные компоненты.