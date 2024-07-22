Российская стратегия Cats on Duty выйдет на PC 29 июля 2024 года

Студия Prikol Team объявила, что 29 июля 2024 года на PC выйдет российская стратегия с элементами «защиты башен» и «три в ряд» — Cats on Duty. На PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch игру выпустят позже.

Геймеры возьмут под контроль группу котов, сражающихся с жуткими существами — зомби, пауками, скелетами и даже Бабой-Ягой. В сражениях с более 50 видами противников можно будет пустить в ход обширный арсенал — от винтовок и дробовиков до мечей. Добывая ресурсы при помощи игры «три в ряд», геймеры смогут приобрести самых разных котов защитников — ассасинов, снайперов, Кота в сапогах и прочих.