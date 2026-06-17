Вышло обновление пошаговой кооперативной тактики Cat's Wars про котиков с новой картой Dust 2

С момента запуска раннего доступа прошло немного времени, а мы уже успели собрать обратную связь с игроков и подготовить обновление, чтобы сделать сражения котиков лучше и веселее.

О Cat's Wars

Cat's Wars — веселая и фановая кооперативная пошаговая тактика от третьего лица, где можно играть локально или по сети. Выбирайте сторону — Котназ или Котеристы, собирайте отряд пушистых бойцов с уникальными ролями и способностями, используйте укрытия, устраивайте засады и побеждайте не силой, а хитростью.

Новая карта Dust 2: Да-да, это прямая отсылка к той самой легендарной и всеми любимой карте из Counter-Strike!

Да-да, это прямая отсылка к той самой легендарной и всеми любимой карте из Counter-Strike! Баланс котиков: Немного подкрутили характеристики пушистых бойцов, чтобы сделать сражения честнее.

Немного подкрутили характеристики пушистых бойцов, чтобы сделать сражения честнее. Новый скилл для Темныша и Светоча: Теперь эти коты могут активировать неуязвимость на один ход.

Теперь эти коты могут активировать неуязвимость на один ход. Изменения по набору команды: Добавили удобную систему формирования отряда с наглядным визуальным разделением на 5 слотов.

Добавили удобную систему формирования отряда с наглядным визуальным разделением на 5 слотов. Внутриигровая аналитика: Внедрили собственную систему сбора статистики. Теперь мы видим, какие коты вам нравятся больше всего и за кого вы играете чаще.

Внедрили собственную систему сбора статистики. Теперь мы видим, какие коты вам нравятся больше всего и за кого вы играете чаще. Улучшение баланса: Эта статистика поможет нам быстрее понимать, в какую сторону развивать и балансировать игру дальше.

Эта статистика поможет нам быстрее понимать, в какую сторону развивать и балансировать игру дальше. Оптимизация: Игра теперь работает стабильнее и плавнее.

Игра теперь работает стабильнее и плавнее. Исправление багов: Отловили и победили некоторые ошибки.

Мы продолжаем следить за фидбэком, балансировать котиков и работать над расширением контента. Приобретение игры в раннем доступе дает нам возможность развивать проект дальше! Впереди вас ждут новые карты, новые механики и ещё больше тактического хаоса.

Битва только начинается!