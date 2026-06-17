Вышло обновление пошаговой кооперативной тактики Cat's Wars про котиков с новой картой Dust 2

С момента запуска раннего доступа прошло немного времени, а мы уже успели собрать обратную связь с игроков и подготовить обновление, чтобы сделать сражения котиков лучше и веселее.
О Cat's Wars
Cat's Wars — веселая и фановая кооперативная пошаговая тактика от третьего лица, где можно играть локально или по сети. Выбирайте сторону — Котназ или Котеристы, собирайте отряд пушистых бойцов с уникальными ролями и способностями, используйте укрытия, устраивайте засады и побеждайте не силой, а хитростью.
- Новая карта Dust 2: Да-да, это прямая отсылка к той самой легендарной и всеми любимой карте из Counter-Strike!
- Баланс котиков: Немного подкрутили характеристики пушистых бойцов, чтобы сделать сражения честнее.
- Новый скилл для Темныша и Светоча: Теперь эти коты могут активировать неуязвимость на один ход.
- Изменения по набору команды: Добавили удобную систему формирования отряда с наглядным визуальным разделением на 5 слотов.
- Внутриигровая аналитика: Внедрили собственную систему сбора статистики. Теперь мы видим, какие коты вам нравятся больше всего и за кого вы играете чаще.
- Улучшение баланса: Эта статистика поможет нам быстрее понимать, в какую сторону развивать и балансировать игру дальше.
- Оптимизация: Игра теперь работает стабильнее и плавнее.
- Исправление багов: Отловили и победили некоторые ошибки.
Мы продолжаем следить за фидбэком, балансировать котиков и работать над расширением контента. Приобретение игры в раннем доступе дает нам возможность развивать проект дальше! Впереди вас ждут новые карты, новые механики и ещё больше тактического хаоса.
Битва только начинается!