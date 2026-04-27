Cat's Wars 27.04.2026
Инди, Пошаговая, Тактика, От третьего лица
6.5 19 оценок

Захватывающая кооперативная игра про боевых котиков Cat's Wars уже в раннем доступе

Antelus Games Antelus Games Официальный аккаунт

Cat’s Wars — это веселая и фановая пошаговая тактика от 3-го лица, где можно играть локально или по сети, собирать отряд пушистых бойцов и устраивать настоящее кошачье противостояние. Выбирайте сторону — Котназ или Котеристы, комбинируйте уникальных персонажей, используйте укрытия, устраивайте засады и побеждайте не силой, а хитростью.

В вашем распоряжении бойцы со своими ролями и способностями: зализыватели ран, бомберкотики, темныши, комикотзе и другие. Экспериментируйте с составом команды и находите неожиданные тактические решения.

Сейчас в игре доступны две карты:

  • Токио — плотные городские сражения, короткие дистанции и постоянное напряжение.
  • Завод — простор для тактических маневров, дальнего боя и обходных стратегий.

Cat’s Wars будет постоянно дорабатываться и расширяться в раннем доступе.

Готовы собрать свой кошачий отряд и устроить пушистую войну?

Комментарии:  3
BADR007

GTA 6 отдыхает! вышла игра года! =))

Raphtallia

Че какие фелиноиды страшненькие, какое-то неуважение к жителям Лиры. XD

Satty

что-то на шляпном