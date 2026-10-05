Cattle Country получила обновление Bandits & Bounties - спокойная жизнь на Диком Западе стала заметно опаснее

Симулятор жизни ковбоев Cattle Country получил крупное обновление Bandits & Bounties. Разработчики из Castle Pixel добавили в игру охоту за головами, лагеря преступников и случайные ограбления магазинов, заметно оживив криминальную сторону Дикого Запада. Обновление уже доступно на всех платформах.

Теперь игроки могут заглянуть к шерифу Тому, взять объявление о розыске и отправиться в открытую местность на поиски преступника. Во время путешествий также могут случайно появляться лагеря бандитов, поэтому исследование окрестностей больше не сводится исключительно к сбору ресурсов и поиску полезных мест.

Преступники способны создавать проблемы и непосредственно в поселении. Ограбления и перестрелки теперь могут внезапно начаться в универсальном магазине, у мясника, плотника или в банке. Если оказаться поблизости в нужный момент, придётся вмешаться и разобраться с налётчиками. Благодаря этому привычные занятия в Cattle Country получили дополнительный элемент неожиданности.

Разработчики расширили и мирную часть игры. В магазинах появился ремень с инструментами, позволяющий заниматься крафтом без возвращения к рабочему столу, а сверхбольшая сумка увеличивает вместимость инвентаря до четырёх рядов. На ферме теперь можно использовать ловушку для животных, дробилку для камней и портняжный стол, открывающий возможность самостоятельно создавать одежду и головные уборы.

Не обошлось без новых косметических возможностей. Игроки получили дополнительные наряды, шляпы и аксессуары, а среди вариантов внешности появился рыжий цвет волос. Кроме того, в игру добавили новую рыбалку: по вторникам и субботам с пристани можно отправиться на специальное место, где водится рыба всех сезонов.

Обновление также содержит дополнительные диалоги NPC, улучшения интерфейса инвентаря и множество исправлений. Среди небольших, но заметных изменений — корректное отображение количества предметов после 9999 и более естественная анимация птиц, которые теперь покачиваются вместе с ветвями деревьев на ветру.

Cattle Country уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК.