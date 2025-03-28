Уютный ковбойский симулятор жизни Cattle Country выйдет на консолях и ПК

Cattle Country, уютный ковбойский симулятор жизни, выйдет на Xbox Series, а также на ранее анонсированные платформы PlayStation 5, Nintendo Switch и PC (Steam). Издатель Playtonic Friends и разработчик Castle Pixel объявили, что демоверсия игры станет доступна с 30 апреля.

Cattle Country предлагает игрокам уникальный опыт жизни на границе, сочетая элементы приключенческого экшена и симулятора. В игре вы сможете заниматься добычей полезных ископаемых, рыбалкой, ремесленничеством и фермерством, а также участвовать в глубоких квестах, основанных на Диком Западе, включая романтику, перегон скота и бандитские ограбления.

Особенности игры включают создание собственного ранчо, взаимодействие с соседями, защиту от бандитов и поиски зарытых сокровищ. Вам предстоит охотиться, исследовать дикие леса и заниматься различными видами ремесел, чтобы построить идеальное место для жизни в Стране скота.