Выход нарративной головоломки Causal Loop вдохновлённой Braid и Superliminal запланирован на 23 апреля на ПК и консолях

Издательство Headup и немецкая студия Mirebound Interactive основанная выходцами из Blizzard Entertainment, объявили дату выхода научно-фантастической головоломки Causal Loop. Игра, сочетающая сложные временные механики с глубоким сюжетом, появится на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam, Epic Games Store, GOG) 23 апреля 2026 года.

Главная особенность Causal Loop — уникальная система «Ветвление эха» (Echo Branching). Игрок может записывать свои действия, а затем воспроизводить их, взаимодействуя сразу с тремя версиями своего прошлого «я». Это позволяет решать головоломки, которые в одиночку были бы непосильны. Механика требует синхронизации действий во времени — классический приём для игр-головоломок о времени, но с возможностью одновременного управления несколькими копиями.

Игрок управляет экзоархеологом Бэйлом, который вместе с коллегой Джен прибывает на планету Тор Улсат, чтобы изучить руины исчезнувшей цивилизации Тор. Неосторожная активация древнего артефакта — Хронолита — разрушает реальность: Джен исчезает, а Бэйл оказывается в мире, где прошлое и будущее переплетаются. Ему предстоит разгадать тайну Тор и найти выход из временной петли.

Ключевые особенности

15 глав, наполненных загадками и секретами.

Полная озвучка персонажей профессиональными актёрами.

Эмоциональная история о последствиях, времени и выживании.

Широкие настройки доступности: режим для дальтоников, предотвращение укачивания, переназначение управления.

Игры с нелинейным временем и взаимодействием с прошлыми версиями себя становятся всё популярнее. Пионером жанра была Braid с перемоткой времени, а Superliminal экспериментировала с перспективой. Causal Loop, судя по описанию, делает ставку на одновременное управление несколькими «копиями» героя, что обещает уникальный опыт, сочетающий глубокий нарратив и хитрые головоломки.