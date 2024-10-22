Caves of Qud выходит из раннего доступа в декабре после 15 лет разработки

Разработчики Freehold Games, дуэт создателей Caves of Qud, почти готовы представить своё глубокое, футуристическое, научно-фантастическое рогалик-приключение миру. После более чем пятнадцати лет разработки игра получит релиз версии 1.0 5 декабря 2024 года, завершив сотни обновлений и добавив долгожданную финальную главу основной сюжетной линии.

Даже после более ста часов игры в Caves of Qud сложно передать всё богатство сюрреалистичного, динамично развивающегося повествования и сложной игровой механики, предлагаемой этой традиционной, основанной на плитках рогалик-игрой. Вы можете играть за мутанта, чья генетика изменилась под воздействием межпространственных влияний и опасного излучения на протяжении тысячелетий, и каждое повышение уровня может оставить вас с крыльями, рогами или новыми конечностями — конечности, в свою очередь, предоставляют дополнительные слоты в динамическом экране экипировки. Вы можете найти подсказки о местонахождении легендарного огнестрельного оружия в процедурно-генерируемых книгах. Можно подружиться с обществом разумных растений или навсегда заслужить их ненависть.

После сотрудничества с издателем Kitfox Games, которого мы также можем поблагодарить за выпуск Dwarf Fortress в Steam, Caves of Qud стала более доступной благодаря полной переработке интерфейса, добавлению поддержки геймпадов и бета-версии обучающего режима, который будет полностью доступен с выпуском версии 1.0.

Также 5 декабря 2024 года будет выпущено недавно анонсированное издание Dromad Deluxe, которое включает саму игру, обновлённый саундтрек и DLC-пак Harvest Dawn, добавляющий коллекцию питомцев, которых можно выбрать при создании персонажа. Каталог питомцев в Qud, который включает, например, разумный стул и «высокоэнтропийного антилопа», до этого был доступен только для спонсоров студии на Patreon, а Harvest Dawn добавит нового питомца.

В преддверии выхода из раннего доступа цена на Caves of Qud увеличится 29 октября до $30. Однако, чтобы отпраздновать объявление даты релиза версии 1.0, Qud сейчас доступен со скидкой в Steam по цене $16.99 в рамках ежедневной акции. Если хотите подготовиться к последней главе игры, сейчас отличное время начать.