Сооснователи студии Freehold Games Брайан Баклю и Джейсон Гринблат поделились подробностями создания первого расширения Diaspora для культового научно-фантастического рогалика Caves of Qud. Дополнение позволит играть не только за привычных гуманоидов, но и за животных и разумные растения, из-за чего разработчикам пришлось решать совершенно абсурдные геймдизайнерские задачи.

В оригинальной игре герои уже могли обрастать новыми конечностями, когтями или фотосинтезирующей кожей. Однако Diaspora выводит симуляцию на новый уровень за счет полноценных генотипов зверей и растений со своими видовыми чертами. Например, у птицы врожденная мутация крыльев будет развиваться быстрее и откроет уникальные навыки полета, а зверь с хвостом сможет скорее сделать его хватательным.

При этом отказ от человеческого тела накладывает жесткие ограничения. На вопрос, сможет ли пес-мутант сразу взять в лапы огнестрел, разработчики ответили однозначным отказом.

«Прямо сейчас — нет. Вы же собака», — пояснил Гринблат.

Чтобы обойти это ограничение, псу придется либо найти артефакт, дающий пару дополнительных рук, либо развить хватательный хвост и стрелять из него. Впрочем, авторы специально оставили животным их естественные рамки, чтобы игроки искали нестандартные способы выживания — например, бегали в стае таких же псов, вместо того чтобы всегда полагаться на пушки.

Новое разнообразие тел обернулось для студии месяцами ожесточенных споров о том, как устроена анатомия в симуляции мира.

«Мы потратили кучу времени на выяснение онтологии хвостов. Считаются ли хвосты руками? Можно ли надеть на них браслет или ожерелье? Чем хватательный хвост отличается от обычного, и чем хвост отличается от головы в плане экипировки? Мы провели много часов на совещаниях, обсуждая сущность хвостов», — рассказал Баклю.

Еще сложнее оказалось адаптировать основной сюжет, который изначально писался в расчете на героя с руками и ртом. Главной головной болью разработчиков стали крабы и растения.

«Возникают самые разные проблемы. Например, я не могу сделать себе татуировку, потому что я краб, а без нее не нанести сюжетную Метку Смерти. Или я не могу поесть, потому что я растение, а для продвижения по квесту нужно съесть Плоть Пожирателя», — пожаловался Гринблат.

«Как крабу вообще накуриться? Это обязательная часть одного из квестов в Caves of Qud, и краб для этого не очень приспособлен. Нам что, придется добавить будку для татуировок? Если у тебя нет рук, как ты набьешь себе тату? Понадобится какая-нибудь тату-граната. Но бросать предметы вы тоже не умеете. У меня просто нет ответа», — добавил Баклю.

К концу беседы разработчики все же сообразили, что краб теоретически способен удержать тату-машинку клешней. А вот как будут набивать татуировки растения, в студии решили придумать как-нибудь в другой раз.

Дополнение Caves of Qud: Diaspora выйдет в раннем доступе Steam 9 декабря.